КХЛ отстранила игрока ЦСКА Владислава Каменева за провал допинг-теста

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен от участия в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как сообщает «Спорт-экспресс», в организме игрока обнаружили мельдоний. Такое нарушение влечет до четырех лет дисквалификации. Пресс-служба ЦСКА заявила, что игрок будет временно отстранен от тренировок с командой и матчей до полного выяснения обстоятельств.

Сам Каменев отказался давать комментарии прессе. «Пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб»,— цитирует ТАСС слова спортсмена. Агентство также сообщило, что с 2020 по 2024 год Российское антидопинговое агентство трижды проверяло игрока. Однако в январе этого года проверка не проводилась.

28-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он также играл за магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В КХЛ он провел 366 матчей, в которых забил 87 шайб и оформил 86 передач.