Эмитенты информации о себе

ЦБ предложил изменить подход к раскрытию информации и взаимодействию с инвесторами при проведении первичных размещений акций. Участники рынка в лице профильной ассоциации НАУФОР, в свою очередь, предлагают, в частности, разделить контроль за соблюдением требований между регулятором и СРО. Участники рынка позитивно отнеслись к вопросам расширения предоставляемой информации. При этом они не исключают в ближайшей перспективе дальнейшего изменения взаимодействия с инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России собирается реформировать процесс проведения первичных размещений. Свои предложения регулятор изложил в докладе «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций», опубликованном 20 января.

ЦБ предлагает обязать эмитентов, выходящих на биржу, предоставлять расширенный пакет документов.

В дополнение к стандартной финансовой отчетности, в том числе по МСФО, они должны будут раскрывать финансовые цели, стратегии развития и оценки перспектив бизнеса.

Также должна раскрываться информация о подходах к распределению акций при размещении, существующих ограничениях на продажу акций первоначальными владельцами, применяемых мерах для поддержания стабильности цены после IPO.

Кроме того, ЦБ планирует унифицировать деятельность организаций, которые оказывают помощь эмитентам в выходе на биржу, установить ответственность организаторов и эмитентов за предоставленную информацию.

Все это, по мнению регулятора, должно повысить доверие инвесторов и качество размещений.

В свою очередь, президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что регулирование процесса размещений должно быть разделено между нормативными актами и стандартами СРО, а контроль за их соблюдением — между Банком России и СРО. По его словам, уже сейчас общие требования отраслевых стандартов «требуют раскрытия полной и достоверной информации при предложении финансовых инструментов, а значит, и при IPO». В ближайшее время НАУФОР намерена утвердить обязательную для ее членов декларацию о рисках при IPO, которая должна предоставляться розничным инвесторам, участвующим в IPO. «В ней будут предусмотрены предупреждения о рисках не получить акции в желаемом объеме, о рисках, связанных с различными условиями lock-up, о рисках, связанных с использованием "плечей", и др.»,— отметил господин Тимофеев.

По данным ЦБ, в 2024 году публичное размещение провели 19 эмитентов, из которых 15 — впервые вышли на рынок акционерного капитала. Совокупный объем привлечения превысил 102 млрд руб. По прогнозу ВТБ, в 2025 году может состояться 10–15 IPO. Среди крупнейших эмитентов — госкомпании «Дом.РФ» и СИБУР. Кроме того, ранее заявляли о планах размещения РТК-ЦОД, VK Tech, «Медси», «Биннофарм», МТС ADS и другие.

Участники рынка позитивно оценивают инициативу регулятора, прежде всего — в отношении требований к эмитентам. Ответственное включение в отчеты компаний и в проспекты эмиссий «прогнозов и планов по развитию позволит повысить предсказуемость цены акций, что приведет к росту доверия среди инвесторов к инструментам фондового рынка», считает старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Сроки для выхода на IPO ограниченны, и аналитики работают с тем материалом, который есть в открытом доступе или публикует сама компания. «В современных условиях российский фондовый рынок по большей части рынок частных инвесторов, которые прислушиваются к блогерам, а блогеры изучают большой объем информации и не могут потратить много времени на поиск каждой отдельной цифры, если она не опубликована компанией. В таком случае компания сталкивается с негативными инвестиционными ожиданиями»,— отмечают аналитики «Солид Брокер».

19 эмитентов провели публичное размещение в 2024 году, по данным ЦБ

Господин Стратичук предложил рассмотреть стандартизированное требование для всех эмитентов раскрывать информацию о текущем состоянии казначейского пакета акций. Директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Цифра Брокер» Роман Соколов полагает, что необходимо повышение информативности проспекта ценных бумаг, в том числе за счет развернутого описания отраслевого положения эмитента с подробным описанием присущих ему рисков.

При этом в перспективе трех-пяти лет рынок будет уходить от формального стиля коммуникации, считает руководитель проектов группы по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Анастасия Пузанова. Она ожидает роста числа компаний, раскрывающих информацию о бизнесе сверх нормативного минимума, а также использования большего числа цифровых и игровых инструментов взаимодействия с инвесторами.

Ксения Куликова