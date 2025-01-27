Размещения-преразмещения

В 2024 году было проведено сделок пре-IPO (последнего перед выходом на биржу раунда инвестиций в компании) более чем на 4,3 млрд руб. При этом, по ожиданиям экспертов, в этом году их может быть уже на 10,5–14 млрд руб., будет сформирована база для дальнейшего еще более быстрого роста. Факторами, сдерживающими этот рост, остаются недостаточная развитость инфраструктуры и вторичного рынка, а также высокие ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным опрошенных “Ъ” экспертов, в 2024 году было проведено сделок пре-IPO более чем на 4,3 млрд руб. Из них наиболее знаковыми стали «Самолет+» — 800 млн руб. (Газпромбанк — платформа Zorko), Ultimate Education — 560 млн руб. («Альфа-Инвестиции»), «РобоПро» — 500 млн руб. (УК «Альфа-Капитал»), «Моторика» (фонд «Орбита капитал»), Qummy — 400 млн руб. (фонд «Восход», Московский венчурный фонд), Neiry — 350 млн руб. (фонд «Восход»), пояснил партнер краудинвестинговой платформы brainbox.VC Сергей Егоров. Также за 2024 год прошла сделка «Бери Заряд», в рамках которой было привлечено 530 млн руб. через платформу Rounds.

Помимо нее на Rounds проходили размещения еще трех эмитентов на общую сумму свыше 400 млн руб. Эти сделки более растянуты во времени и размещения все еще продолжаются, пояснил CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин. В общей сложности через платформу в 2024 году было привлечено более 901 млн руб. Средний размер вложений на одного инвестора, по словам господина Утехина, составил 2,93 млн руб. У Мосбиржи в 2024 году была одна сделка и она еще в процессе — SR Space на 23,47 млн руб.

При этом опрошенные “Ъ” эксперты ждут роста сектора. Антон Утехин ожидает, что 2025 год будет скорее годом формирования базы для неизбежного роста сегмента в 3–5 раз в следующие периоды. Мосбиржа в текущем году ожидает до десяти сделок, «но будет зависеть от рыночной конъюнктуры». В пайплайне сделок гораздо больше, но обсуждение с эмитентами и инвестбанками идет с разной степенью интенсивности, добавили там. По словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, в 2025 году по ожиданиям планируется в районе 15–20 сделок предварительного размещения акций. «При среднем объеме размещения около 700 млн руб. ожидаемый объем привлекаемых средств будет находиться в диапазоне 10,5–14 млрд руб.»,— добавил он.

Рынок pre-IPO наращивает обороты в том числе благодаря участию краудинвестинговых платформ, позволяющих привлекать акционерный капитал на более ранних стадиях, отмечает Сергей Егоров. На увеличение объема притока капитала в эту сферу должно повлиять как снижение ключевой ставки ЦБ и изменение макроэкономического климата, так и развитие инструментов ликвидности для данных инструментов: партнерства краудинвестинговых платформ с брокерами и управляющими компаниями, развитие бирж в части ОТС торгов, добавил он.

При этом, со слов экспертов, есть факторы, сдерживающие сегмент. По словам Антона Утехина, это инфраструктура: «Нельзя сказать, что существующая инфраструктура до конца обрела свой финальный вид, в 2025 году все еще будут проводиться работы по поиску новых практик работы с внебиржевыми сделками, в том числе с нашей стороны». «Дело в том, что пока это не сделки "в один клик", что снижает интерес инвесторов к подобным размещениям»,— пояснил он.

Также, по словам господина Утехина, сдерживающий фактор — это вторичный рынок: он пока еще не обрел значимые объемы, что снижает возможность продать акции после сделок. Сейчас это прежде всего инфраструктурный вопрос, поэтому решение вопроса по процедурам проведения сделок позволит запустить и вторичное обращение акций, добавил он. Кроме того, высокие ставки подталкивают эмитентов активнее заниматься вопросом привлечения акционерного капитала, но вместе с тем — сдерживают спрос со стороны инвесторов, отмечает Мосбиржа.

Ксения Куликова