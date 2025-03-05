«Цифровые привычки» инвесторов

На российском рынке состоялось первое в этом году пре-IPO. Несмотря на то что компании «Цифровые привычки» не удалось привлечь весь запланированный объем, само размещение оказалось одним из крупнейших. Высокую активность проявили и розничные инвесторы, при том, что управляющие компании относятся к таким размещениям избирательно, предпочитая приобретать крупные пакеты акций, в том числе для участия в управлении эмитентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во вторник, 4 марта, АО «Цифровые привычки» завершило сбор заявок в рамках пре-IPO, проводимого на площадке MOEX Start Московской биржи. Изначально компания планировала привлечь в капитал от 600 млн до 900 млн руб. Срок подписки был установлен с 28 января по 13 февраля, но впоследствии его продлили до 4 марта. Объем привлечения составил 540 млн руб., однако это стало одним из крупнейших подобных размещений. В частности, в 2024 году этот показатель превысили лишь «Самолет+» (800 млн руб.) и Ultimate Education (560 млн руб.; см. “Ъ” от 27 января).

Как отметили в компании, около 45% объема пре-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов. Кроме того, как отмечает компания, дополнительно были «подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций», оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Гендиректор ГК «Цифровые привычки» Александр Елизарьев пояснил, что решение о продлении периода сбора заявок связано с тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок.

АО «Цифровые привычки» является холдинговой компанией. В состав группы входят лицензированные ИТ-компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Группа специализируется на работе с финансовым сектором и является крупным поставщиком ИТ-решений для банков и финтеха. Портфель контрактов на конец 2024 года достиг 5,98 млрд руб.

Инвесторы могли подать заявку через «Сбер Инвестиции», «ВТБ Брокер», «Солид Брокер» и БКС. По словам руководителя управления рынков акционерного капитала «Солид Брокер» Александра Студенского, «инвесторы активно интересовались сделкой на всем протяжении периода сбора предложений и задавали множество вопросов эмитенту». Расчеты по сделкам будут проведены 5 марта.

Пока сегмент подобных размещений только формируется. За 2024 год объем размещений составил 4,3 млрд руб. При этом институциональные инвесторы избирательно подходят к таким размещениям. Портфельные менеджеры четырех управляющих компаний заявили о том, что не участвовали и не смотрели компанию. «Размещения на площадках ориентированы на частных инвесторов, мы предпочитаем напрямую работать с компаниями и приобретаем крупные пакеты акций, что дает нам право участвовать в их управлении»,— заявил один из собеседников “Ъ”. Как отметил источник “Ъ” другой крупной УК, «IT-истории, на наш взгляд, слишком разогреты, здесь велика конкуренция, отсутствуют внеоборотные активы, завышены оценки». Кроме того, пут-опцион, который предлагает компания в случае отсутствия IPO до конца 2027 года с доходностью 10% годовых, при текущих ставках не выглядит привлекательно, считает собеседник “Ъ”.

При этом брокеры настроены более оптимистично. Как считает Александр Студенский, «данный инструмент сейчас только начал набирать популярность, а подобные размещения задают и формируют правила и практики». По его мнению, со временем «подобные сделки станут более доступными как с точки зрения сложности организации, так и с точки зрения формирования своего инвестора». Управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов ожидает роста «подобных внебиржевых размещений в будущем», но при этом отмечает, что «многие компании пока не знают про ОТС-сегмент (внебиржевой.— “Ъ”) Московской биржи». Ранее биржа оценивала, что в 2025 году могут пройти около десятка сделок пре-IPO. В настоящее время на MOEX Start проходит еще одно размещение — АО «Экзалтер», объем привлечения которого оценивается в 660 млн руб.

Кирилл Балабанов, Виталий Гайдаев