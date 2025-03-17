Менять приоритетность нелесообразно

Власти одного из крупнейших в России лесопромышленных центров — Архангельской области — не смогли добиться повышения приоритетности продукции ЛПК для перевозок по железной дороге. Минтранс сослался на действующие правила недискриминационного доступа и предложил для увеличения объемов диверсифицировать поставки через порты юга и северо-запада. Но, указывают участники отрасли, чтобы они были эффективными, необходимо вернуть субсидии, которые оцениваются в 3 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Минтранс не увидел возможности изменить очередность перевозок по железной дороге лесных грузов, о которой президента РФ Владимира Путина 19 февраля попросил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Копии февральского письма главы региона и проекта доклада Минтранса по данному вопросу от 13 марта есть у “Ъ”.

Как сообщил господин Цыбульский, несмотря на реализованные по итогам совещания по лесному комплексу в феврале 2023 года меры, отрасль находится в сложном положении и сохранение производств зависит от господдержки. Он напомнил, что с 2024 года часть мер перестала действовать или объем поддержки сильно сократился. Так, размер транспортной субсидии снизился с 500 млн руб. на каждое предприятие в 2023 году до 200 млн руб. в 2025 году, а средства на компенсацию транспортных расходов на экспорт из портов северо-запада не выделялись. При этом с 1 января 2025 года очередность перевозки лесопромышленных грузов в составе контейнерных поездов стала ниже, чем была до мер по ее повышению — с пятой до восьмой очереди, сказано в письме.

Чтобы стабилизировать ситуацию в секторе, губернатор попросил президента возобновить субсидирование транспортировки через северо-западные порты, вернуть очередность перевозок в пятую очередь, а также без перебоев обеспечить предприятия ЛПК железнодорожным подвижным составом. Господин Цыбульский также указал на необходимость продления программы по переводу котельных на топливные гранулы и отмены на правительственном уровне запрета на ввоз пеллет в Китай. Эти предложения Владимир Путин поручил рассмотреть и поддержать. Подготовить позиции министерства должны были до 14 марта, но, отмечается в ответном письме Минтранса, на 13 марта комментарии Минэкономики, Минпромторга, ФАС и РЖД не поступили.

В проекте доклада президенту Минтранс отметил, что с учетом повышенного спроса на перевозки грузов в восточном направлении заявки рассматриваются по правилам недискриминационного доступа (ПНД). И приоритет — перевозки грузов, которые определяются федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями президента и перечнями правительства. Грузы в составе контейнерных поездов рассматриваются в восьмой очереди с выделением в первую очередь перевозок экспортных лесопромышленных грузов от непосредственных производителей. В Минтрансе отмечают, что ПНД прежде всего учитывают влияние производства и реализации груза на экономику РФ.

Для дополнительного увеличения объемов перевозок контейнеров с лесными грузами Минтранс считает целесообразным диверсифицировать маршруты перевозок в том числе через морские порты юга и северо-запада. По вопросу возврата порожнего подвижного состава в проекте говорится, что ОАО РЖД ведет работу по повышению эффективности железнодорожного транспорта и улучшению эксплуатационных показателей.

В ОАО РЖД не стали комментировать предлагаемые изменения. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что существующие правила — результат длительных обсуждений причастных органов власти и участников рынка, и они обеспечивают долгосрочные принципы балансирования структуры перевозок. «Любые дополнительные изменения ПНД приведут к возникновению диспропорций и нарушению условий хозяйствования предприятий, а значит, вызовут новые и новые волны изменений и уточнений»,— уверен он. В ФАС комментарии не предоставили. В министерствах на вопросы “Ъ” не ответили.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов отмечает, что 80% лесных грузов в регионе перевозятся именно железнодорожным транспортом. По его словам, важно изменить механизм предоставления субсидии лесной промышленности на транспортировку готовой продукции в зависимости от объема экспорта, а также увеличить ее минимум в два раза, до 3 млрд руб. Потребность поддержки на порты северо-запада, ледокольную проводку и т. д. в год он оценивает также в 3 млрд руб. Временным решением проблемы предприятий, «которые зарастают опилками» из-за сложностей со сбытом пеллет, считает господин Дятлов, может стать предоставление транспортной субсидии для вывоза этой продукции в Южную Корею.

Также Александр Дятлов считает необходимым предоставить понижающий коэффициент на тариф ОАО РЖД на перевозку продукции ЛПК в размере 0,85. По данным “Ъ”, об этом архангельские депутаты уже просили Минтранс, но там предложение не поддержали, отметив, что повышение тарифов ОАО РЖД с декабря на 13,8% необходимо в том числе для реализации инвестпрограммы компании. При этом в министерстве напомнили, что ОАО РЖД может давать скидки в частном порядке по договоренности с грузоотправителем.

В лесопромышленных компаниях комментарии не предоставили. Источники “Ъ” на рынке говорят, что перевозки лесных грузов на сегодня могут быть убыточны из-за слишком длинного транспортного плеча и запрашиваемые субсидии существенно бы улучшили положение.

По данным аналитического центра «ТрансЛес», общий объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные, по итогам 2024 года сократился на 4%, до 28,2 млн тонн. Экспорт лесной продукции по железной дороге снизился на 11%, до 10,9 млн тонн (см. “Ъ” 14 февраля).

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий