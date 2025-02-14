Сквозь лес замаячила перспектива

Российский лесопромышленный сектор по итогам прошлого года не смог переломить негативную тенденцию по снижению экспорта, который находился под давлением инфраструктурного дефицита и снижения спроса со стороны иностранных потребителей. В то же время эксперты видят положительные сдвиги на ключевом рынке сбыта, в Китае, что может позволить нарастить объемы отгрузок в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Общий объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные, по итогам 2024 года сократился на 4%, до 28,2 млн тонн, сообщили “Ъ” в аналитическом центре «ТрансЛес». Отчетность ОАО РЖД (без учета контейнеров) показывает снижение транспортировки лесных грузов в 2024 году на 2,2%, до 26,3 млн тонн, по итогам января 2025 года — на 1,3%, до 2,1 млн тонн.

Как сообщили в «ТрансЛесе», по итогам минувшего года отмечается положительная тенденция во внутренних доставках, но по-прежнему наблюдается снижение экспортных объемов на фоне инфраструктурных ограничений на востоке. Перевозка необработанной древесины для дальнейшей переработки на российских предприятиях увеличилась на 2%, до 16,6 млн тонн. Экспорт лесной продукции по железной дороге снизился на 11%, до 10,9 млн тонн. Поставки за рубеж пиломатериалов составили 9,3 млн тонн (снижение на 9%). Основными получателями остались Китай (снижение на 13%, до 6,7 млн тонн), Узбекистан (снижение на 10%, до 0,7 млн тонн), Азербайджан и Иран (снижение на 2%, до 0,4 млн тонн), а также Япония (рост на 9%, до 0,2 млн тонн). Поставки за рубеж круглого леса упали на 19%, до 1,6 млн тонн, 75% из которых пришлись на Китай. Как отмечают в аналитическом центре, помимо Восточного полигона тенденция замедления оборачиваемости вагонов наблюдается и на остальных направлениях, что приводит к оттоку лесных грузов на другие виды транспорта там, где это возможно.

Источники “Ъ” в компаниях ЛПК подтверждают, что в прошлом году в России существовали серьезные проблемы с логистикой. «Пиломатериалы как товарная продукция относились далеко не к приоритетным грузам в части перевозки для ОАО РЖД,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Логистика стала основным внутрироссийским ограничением в развитии экспортных потоков». Он предполагает, что в 2025 году проблемы с логистикой сохранят актуальность, но надеется, что негативный сценарий 2024 года не повторится.

Снижение спроса на древесину в Китае эксперты объясняют продолжающимся уже не первый год кризисом на рынке недвижимости. По данным таможенной службы Китая, за 2024 год импорт леса и пиломатериалов снизился на 5% к 2023 году и на 35% к 2019-му.

В то же время по сравнению с 2023 годом есть положительные сдвиги в динамике стоимости пиломатериалов. Летом 2023 года было достигнуто ценовое дно, в 2024 году произошла корректировка в сторону увеличения, отмечают в «Транслесе». В перспективе эксперты видят предпосылки начала роста рынка недвижимости Китая в 2025 году, что, несомненно, позитивно повлияет на спрос, так как увеличится экспорт продукции российского ЛПК.

Такой осторожный оптимизм разделяют и в компаниях. В Segezha Group “Ъ” пояснили, что в 2024 году рынок пиломатериалов был достаточно волатилен. Рост цен в Китае в первом квартале сменился существенной корректировкой во втором-третьем кварталах, и восстановление спроса и рост цен были отмечены только в конце года. Также там указывают, что влияние на рынок оказывали высокие складские остатки в основных регионах потребления, что являлось результатом снижения спроса в строительной отрасти Китая. Но власти КНР приняли ряд мер, стимулирующих развитие строительной отрасти: в частности, были приняты решения о снижении ипотечных ставок, в ряде регионов сняты ограничения на приобретение второго жилья для населения. Данные меры стимулировали спрос и задают оптимистичный тренд на 2025 год, отмечают в компании. Сегодня наблюдается стабилизация ситуации в части спроса на рынке Китая. Стоки вернулись к нормативным значениям, на рынке отмечается высокая деловая активность. Это существенно влияет на валовый объем предложения, что, в свою очередь, поддерживает спрос, говорят в Segezha Group.

В крупнейшем мировом производителе фанеры «Свезе» также рассчитывают на улучшение зарубежных продаж. «В 2024 году мы зафиксировали рост экспортных поставок, в том числе в Китай, и рассчитываем на продолжение этой тенденции»,— сказал “Ъ” директор по продажам компании Виталий Демиденко. По его словам, внутренний спрос остается стабильным, но его динамика будет во многом зависеть от ситуации в строительной отрасли, на которую влияют доступность ипотечного кредитования и внешние факторы.

Ольга Мордюшенко