Щелчок на контрамарке

Страсти по главному балету года («Щелкунчик») в главном театре страны не отпускают ни зрителей, ни СМИ. Сначала Большой театр объявил о проведении аукциона по продаже билетов на постановку — театр решил вступить в борьбу с перекупщиками. Потом было заявлено, что посетить балет можно будет только при наличии именного билета, данные которого будут совпадать с паспортными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

И наконец, последовало объявление о старте продаж билетов на «Щелкунчик», но только через собственный сайт Большого. Ни к чему хорошему, как и ожидалось, это не привело.

Сразу после открытия продаж некоторые пользователи не смогли зайти ни в личный кабинет, ни в раздел с билетами, также возникли проблемы с доступом на сайт и при самой покупке. «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже»,— говорилось в сообщении. В ответ на негодование потенциальных зрителей в Большом заявили, что столкнулись с атакой ботов, сообщил РБК 2 декабря. При этом представитель театра заверил, что 90% билетов на постановку «Щелкунчик» уже продано, а серьезных проблем в работе ресурса не обнаружено.

Сайт мог просто не выдержать работу в условиях многократно повышенной нагрузки, говорят мои собеседники. При этом они сомневаются, что речь могла идти именно об атаке. «Боты вполне могли быть запущены не злоумышленниками, а просто спекулянтами: последние давно создали ботов-скупщиков для приобретения билетов в автоматическом режиме». Проблема существует не только в России: в ноябре канадский политик Брайан Маас даже обращался к представителям парламента с просьбой принять меры по защите потребителей от ботов, которые массово скупали билеты.

Проблему Большого театра можно было решить за счет сотрудничества с тремя крупнейшими участниками рынка — «Яндекс Афишей», Kassir.ru и МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud). Как минимум произошло бы распределение нагрузки. Но Большой предпочитает работать на собственном билетном софте, без привлечения сторонних разработчиков, знают мои собеседники. Более того, театр до сих пор не интегрирован с билетными агентами. Почему — мне не известно, на мой запрос в Большом мне не ответили.

В случае реальной атаки на сайт инфраструктура госучреждения, которое вряд ли озабочено вопросами кибербезопасности, скорее всего, не выдержала бы. Как, впрочем, и сайт любого театра, думается мне. Но решать эту проблему вряд ли кто-то будет: желающих посмотреть «Щелкунчик» любой ценой достаточно, и для тех, кому стал преградой неработающий сайт, театр предоставляет возможность поучаствовать в аукционе. Его, к слову, Большой проводит на сторонней площадке — «Сбер А». Как говорится, «300 долларов — это 300 долларов».

Юлия Юрасова