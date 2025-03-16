Депкульт Москвы: первый день работы новых правил прошел штатно

Инцидентов в связи с введением новых правил посещения театров и концертных площадок в Москве не зафиксировано, заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры. «Всего в наших подведомственных театрах и концертных площадках в субботу прошло порядка 150 культурных событий. Ни одного инцидента не зафиксировали, хотя пристально мониторили ситуацию на местах»,— заявил глава департамента Алексей Фурсин. Все мероприятия, по его словам, начинались либо вовремя, либо со стандартной для культурных учреждений задержкой в 5–10 минут. «Сегодня (16 марта.— "Ъ") нас ждет еще 140 концертов, представлений и спектаклей,— заявил господин Фурсин.— Часть утренних мероприятий для маленьких зрителей уже прошли, также без каких-либо затруднений».