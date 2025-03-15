«Локомотив» подкатил к «Спартаку»

В 21-м туре чемпионата России по футболу состоялось первое московское дерби после зимней паузы, в котором «Локомотив» принимал «Динамо» и выиграл 2:1. Благодаря этой победе железнодорожники сравнялись по набранным очкам со «Спартаком», сохранившим за собой третье место по лучшим дополнительным показателям. Теперь они четвертые с 40 баллами, а динамовцы, у которых на один пункт меньше, откатились на пятую позицию.

Пока «Спартак» готовится к воскресному противостоянию с «Зенитом», на «РЖД Арене» встретились команды, наступавшие ему на пятки. «Локомотив» отставал от красно-белых на три очка, а «Динамо» — всего на одно. В нынешнем сезоне это было уже их четвертое дерби. В первом круге чемпионата бело-голубые выиграли 3:1, а в play-off Кубка России они взяли верх в серии пенальти после того, как обменялись победами с красно-зелеными (1:2 и 1:0). Так что железнодорожники явно имели зуб на динамовцев, да и наверняка очень хотели закончить свою пятиматчевую серию в премьер-лиге с двумя поражениями и тремя ничейными исходами подряд.

Между тем главный тренер гостей Марцел Личка предложил новый вариант стартового состава в отсутствие надолго выбывшего из строя нападающего Константина Тюкавина. На этот раз он решил обойтись без Эль-Мехди Маухуба, который, судя по всему, еще и подорвал доверие к себе неоправданным удалением в недавней кубковой встрече с ЦСКА. На позицию центрального нападающего чешский специалист неожиданно поставил Хорхе Карраскаля, а с краев его поддерживали Ярослав Гладышев и Артур Гомес. При этом состояние здоровья не позволило сыграть капитану «Динамо» Фабиану Бальбуэне, и его в центре обороны заменил Хуан Касерес. Но и «Локомотиву», конечно, не хватало в столь важном матче капитана и стержневого футболиста Дмитрия Баринова, который травмировался в предыдущем туре.

Уже в дебюте «Динамо» создало опаснейшую ситуацию у ворот Ильи Лантратова с ударами Карраскаля, Луиса Чавеса и Битело.

Голкипер хозяев с помощью штанги и Жерзино Ньямси еле-еле отбился от этой массированной атаки. Затем рядом со створом пробил Даниил Фомин, отметившийся голами в двух турах после зимнего перерыва. Вообще, железнодорожники, похоже, не разобрались, как и кого им держать в экспериментальной динамовской схеме без классического центрфорварда. А угрозы прилетали одна за другой. Появление в штрафной площади Дмитрия Скопинцева тоже оказалось большим сюрпризом для «Локомотива», который опять спасла домашняя штанга. Артур и вовсе уже практически отправил мяч в сетку, но Александр Сильянов успел вынести его с ленточки.

Хозяева атаковали не так остро, и тем не менее именно они открыли счет. Вратарь бело-голубых Андрей Лунев с трудом отразил удар Алексея Батракова, но самое неприятное произошло в следующем эпизоде, когда тот навесил с углового на ближнюю штангу, куда набежал Дмитрий Воробьев. Нападающий красиво забил головой, и все же по футбольной красоте его гол померк на фоне шедевра, который под конец первого тайма нарисовали динамовские технари. Чавес, Битело и Карраскаль просто раскатали защиту железнодорожников. Артуру, который завершал эту комбинацию, ничего не оставалось, как спокойно попасть в пустые ворота. Хотя, честно говоря, «Динамо» могло сделать до перерыва приличную разницу и уже спокойно чувствовать себя до конца матча. А вот для «Локомотива» ничья 1:1 была за счастье.

Второй тайм начался с того, что Битело не использовал еще один хороший шанс. Бразилец бил с убойной дистанции и лишь размял Лантратова, немного остывшего в раздевалке.

Но на этом динамовцы, видимо, исчерпали лимит голевых моментов. Обстановка в штрафной хозяев нормализовалась, и на поле установилось абсолютное равенство. Красно-зеленые тоже не искрили в атаке, тем более что у них захромал и попросил замену реактивный и креативный Сергей Пиняев. Зато еще был Батраков, который способен любой стандарт превратить в гол. Вроде бы его подача в заключительной части матча не таила опасности, но Касерес в верховой борьбе неудачно сбросил мяч на Сильянова. Несмотря на то что защитник «Локомотива» забивал из очевидного положения «вне игры», система VAR после долгого разбирательства засчитала взятие ворот, определив, что именно парагвайский легионер «Динамо» невольно ассистировал Сильянову, а в таких случаях офсайд не фиксируется. Железнодорожники вырвались вперед 2:1 и уже не отдали победу в концовке, которая затянулась на десять дополнительных минут, добавленных арбитром. В итоге «Локомотив» с 40 очками опередил «Динамо» и догнал «Спартак».

Кроме того, в 21-м туре наконец-то одержал вторую победу занимающий последнее место «Оренбург», который дома одолел «Факел» — 1:0. На 54-й минуте у воронежцев прямую красную карточку получил Дилан Мертенс, а в компенсированное время еще и защитник гостей Сергей Божин забил в свои ворота. Таким образом, оренбуржцы прервали безвыигрышную серию, составившую 19 матчей, и набрали 11 очков. У «Факела» по-прежнему 14 баллов.

Тем временем «Ахмат» благодаря ничьей 1:1 с «Химками» на их поле еще немного отодвинулся от зоны вылета из премьер-лиги. Хотя грозненцы вправе быть недовольны результатом. Еще при счете 0:0 их центрбек Надер Гандри не реализовал пенальти, затем они все-таки повели 1:0 после гола Даниила Зорина, однако арендованный у «Спартака» полузащитник потом поразил и собственные ворота, оформив своеобразный дубль. «Ахмат» с 18 очками располагается на 14-м месте.

Впрочем, в нижней части турнирной таблицы все очень плотно.

У тех же «Химок», которые приподнялись на 11-ю строчку, 20 баллов, а у замыкающего десятку махачкалинского «Динамо» стало 21. У себя на «Анжи Арене» хозяева нанесли крупное поражение «Крыльям Советов» — 4:0. Отличились Гамид Агаларов (дважды), Мохамед Аззи и Шамиль Гаджиев, к тому же у гостей на 48-й минуте был удален Илья Гапонов. Самарцы, у которых 19 очков, опустились на 12-е место.

Александр Ильин