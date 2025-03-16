Полная стоимость помещений свободного назначения в Татарстане с января по март 2025 года увеличилась на 11,5%, достигнув 28,6 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на помещения свободного назначения в Татарстане выросли на 11,5% с начала года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цены на помещения свободного назначения в Татарстане выросли на 11,5% с начала года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что помещения свободного назначения в первой декаде марта остаются наиболее востребованными в республике благодаря своей универсальности: такие помещения можно адаптировать под офисы, магазины, склады, выставочные залы и другие бизнес-нужды.

Интерес к покупке коммерческих помещений любого типа в Татарстане в начале года остается стабильным. Число просмотров объявлений о продаже коммерческой недвижимости всех типов с января по февраль 2025 года выросло на 2,9%. При этом база объявлений по продаже помещений свободного назначения за месяц увеличилась на 1,9%.

В сегменте офисных помещений наблюдается снижение предложения: число доступных лотов с января по начало марта сократилось на 4,6%. Медианная полная стоимость покупки офисных помещений за этот период выросла на 4,9%, достигнув 31,3 млн руб.

Стоимость аренды офисов в Казани за первую декаду марта 2025 года снизилась на 13,6% по сравнению с началом года. Медианная стоимость аренды составила 207 тыс. руб.

Влас Северин