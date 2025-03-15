В 2025 году стоимость аренды офисов в Казани снизилась на 13,6%

В первой декаде марта 2025 года медианная стоимость аренды офисных помещений в Казани снизилась до 207 тыс. руб., что на 13,6% меньше, чем в начале года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году стоимость аренды офисных помещений в Казани снизилась на 13,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году стоимость аренды офисных помещений в Казани снизилась на 13,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса, одновременно со снижением медианной стоимости аренды офисов количество новых предложений на рынке аренды коммерческой недвижимости увеличилось на 13,1%.

За первые месяцы года количество просмотров объявлений о сдаче коммерческой недвижимости в аренду увеличилось на 26,9%. Такая тенденция может быть связана с активизацией деловой активности после продолжительных январских праздников.

Наибольшее количество предложений по аренде офисных помещений в Казани сосредоточено в Вахитовском районе. В марте стоимость аренды коммерческой недвижимости в этом районе варьировалась от 16,5 тыс. руб. за офис площадью 19,6 кв. м. до 10,4 млн руб. за отдельно стоящее здание площадью 3,5 тыс. кв. м., расположенное в центре города.

Влас Северин