Участок Новгородского шоссе в Шушарах перекроют до октября

В Выборгском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга временно ограничат движение транспорта в связи с дорожными работами. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

В Выборгском районе в период с 17 марта по 9 июня будет перекрыто движение машин у дома 63А по Ключевой улице. Там будут вестись работы по строительству газопровода.

В Приморском районе с 16 по 17 марта ограничат проезд по Лесной улице (речь идет о перекрестке с улицей Электропередач). Здесь также будут проводить газопровод.

В Пушкинском районе из-за работ по прокладке водопроводной сети для автомобилистов будет закрыт участок Парковой улицы от Соболевской дороги до Малого переулка. Ограничения будут действовать с 17 по 23 марта. Также водителей предупредили об изменении ранее оглашенных сроков работ на Новгородском проспекте: проезд по магистрали на участке от Шушарской дороги до Пушкинской улицы будет закрыт в период с 18 марта по 4 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Черниговской улице у Московского проспекта перекроют на три недели.

Дарья Астанина