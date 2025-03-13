Движение по Черниговской улице у Московского проспекта перекроют на три недели

В Московском районе Петербурга вводятся очередные транспортные ограничения. На срок с 13 марта по 2 апреля они будут действовать при движении по Черниговской улице. Там запланировано проведение работ по реконструкции канализационной сети.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга, дорожное движение в указанный период будет ограничено, в частности, у пересечения с Московским проспектом. При этом участок Черниговской улицы в направлении от Московского проспекта к дому 5 литер. А по Черниговской улице на время полностью перекроют для водителей.

Предлагаемый объезд: по Ново-Рыбинской улице, Лиговскому и Московскому проспектам, Киевской и Рыбинской улицам, набережной Обводного канала и Заозерной улице.

В ГАТИ рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты и обращать внимание на информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по Потемкинской улице в центре Петербурга ограничат на полтора года.

Андрей Цедрик