По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов по Йемену

ВВС США и Великобритании нанесли многочисленные удары по йеменской столице Сане, сообщает корреспондент «Аль-Маядин». По данным издания, по меньшей мере девять человек погибли, еще девять пострадали.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал армии США начать боевые действия против движения «Ансар Аллах» — йеменских хуситов. Он заявил, что движение занимается «пиратством, насилием и терроризмом» против американских и иных судов и самолетов.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что атака на Йемен стала началом «серии беспощадных ударов США по хуситам». По словам собеседников, американская операция продлится несколько дней или недель.