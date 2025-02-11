Хуситы предупредили об ударах по объектам Израиля

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» могут возобновить атаки по израильским территориям, если Израиль продолжит военную операцию в Газе. Об этом во вторник заявил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. По его словам, группировка готова к «немедленной эскалации».

«Мы держим палец на спусковом крючке и готовы немедленно пойти на эскалацию с израильским противником, если он возобновит агрессию против сектора Газа»,— сказал Абдель Малик аль-Хуси (цитата по ТАСС).

В конце января движение хуситов сообщало о прекращении атак по израильским территориям и в отношении не связанных с Израилем судов на фоне перемирия в секторе Газа. Представитель группировки тогда отмечал, что атаки на израильские коммерческие суда будут прекращены «после полной реализации всех этапов» соглашения о прекращении огня.

После эскалации конфликта в секторе Газа в ноябре 2023 года движение «Ансар Аллах» начало обстреливать территорию Израиля и атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С тех пор хуситы атаковали десятки гражданских судов. Израиль приступил к интенсивным атакам на позиции хуситов в июле 2024 года.

Подробнее о роли хуситов в ближневосточном конфликте — в материале «Ъ» «Хуситы остаются неудобным противником».

Анастасия Домбицкая