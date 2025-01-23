Трамп инициировал признание хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего на западе Йемена, иностранной террористической организацией. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции Ирана и представляют угрозу для американцев и региональной стабильности.

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Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Дональд Трамп поручил госсекретарю США представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией в течение 30 дней. После этого будут приняты меры для окончательного решения вопроса. Указ также требует проверки партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию на предмет возможных связей с хуситами.

В указе говорится, что с 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море. С 2014 года они ведут борьбу против правительства Йемена, захватив значительные территории страны. Хуситы также совершали атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии и удары по аэропортам ОАЭ, а в 2023 году выпустили более 300 снарядов по Израилю, следует из документа.

Первые указы и поручения нового президента США — в материале «Ъ».