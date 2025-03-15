Угрожавший взорвать офис президента Сербии задержан

Служба безопасности сербской столицы сообщила о задержании мужчины, угрожавшего взорвать администрацию президента республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Сегодня, 15 марта, около 12:45 мужчина вышел на центральную улицу Белграда и сообщил полицейским, что имеет с собой две бомбы, с помощью которых намерен взорвать здание офиса президента. МВД заявило, что при осмотре никаких взрывных устройств у мужчины не обнаружено. Сейчас полиция совместно с прокуратурой продолжает работу для установления всех обстоятельств происшедшего.

Акции протеста проходят на всей территории Сербии с ноября прошлого года. Сегодня на митинге в центре Белграда собралось больше 30 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич ранее просил полицию применять силу к протестующим лишь в крайних случаях.

Сегодня Blic сообщал об автомобиле BMW, который сбил трех человек во время протестов в столице. Водитель найден правоохранителями, при задержании он оказывал активное сопротивление.

Подробности — в материале «Ъ» «У кого митинг больше».