На протестах в Белграде водитель на BMW врезался в активистов

Автомобиль BMW сбил трех человек в Белграде — это произошло во время протестов в столице Сербии. Пострадавшие живы, их госпитализировали, сообщает издание Blic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters

На видео, которое было опубликовано изданием, видно, как черный BMW выезжал из толпы протестующих. Автомобиль «прокатил» одну из активисток на капоте — она позже упала на землю. После автомобиль разогнался. Активисты бежали за BMW, но он скрылся с места происшествия.

Сотрудники МВД в Белграде немедленно нашли и задержали 50-летнего водителя, сообщил позже Blic. Выяснилось, что он сбил двух женщин 55 и 49 лет, а также 18-летнего юношу. Издание пишет, что при задержании водитель оказывал активное сопротивление полиции.

На несогласованном митинге в центре Белграда собралось больше 30 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич ранее просил полицию применять силу к протестующим лишь в крайних случаях.

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. В результате протестов премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку.

Подробности — в материале «Ъ» «У кого митинг больше».