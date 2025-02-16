У кого митинг больше

В Сербии в День государственности, 15 февраля, прошли сразу два массовых митинга: один в Крагуеваце организовали протестующие уже три месяца студенты, другой в Сремске-Митровице в автономном крае Воеводина провели власти. Одним из лозунгов первого митинга стал призыв «Без революции нет эволюции», на втором президент Александр Вучич объявил, что «в Сербии предпринята попытка цветной революции, в которую вложено €3 млрд». И хотя оба митинга прошли мирно, они показали, что ситуация в стране стремительно накаляется. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники антиправительственной манифестации в Крагуеваце (15 февраля 2025 года)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Участники антиправительственной манифестации в Крагуеваце (15 февраля 2025 года)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Митинг в четвертом по величине городе Сербии Крагуеваце фактически превратился в его блокаду, которая продолжалась 15 часов в память о 15 погибших в трагедии 1 ноября 2024 года, когда обрушился бетонный козырек на вокзале в Нови-Саде. С тех пор по всей Сербии проходят протесты студентов и оппозиции, которые требуют уголовной и политической ответственности виновных в трагедии.

Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую последние 13 лет олицетворяют президент Александр Вучич и Сербская прогрессивная партия.

Накануне в Крагуевац пешком из многих городов Сербии прибыли тысячи студентов, к которым в субботу присоединились десятки тысяч жителей самого города и других мест. В результате протестующие заполнили всю главную улицу Крагуеваца, и начавшаяся в девять утра блокада завершилась только после полуночи. Помимо ответственности виновных в трагедии на вокзале протестующие требовали искоренения коррупции и соблюдения властями гражданских прав и свобод. А одним из лозунгов протеста стал призыв «Без революции нет эволюции».

Ответом властей на анонсированный заранее протест в Крагуеваце стал митинг в Сремске-Митровице.

О его проведении объявил неделю назад Александр Вучич. Президент предупредил, что в последнее время с подачи протестующей молодежи на севере страны звучат требования, чтобы «Воеводина стала республикой, был введен воеводинский язык вплоть до отделения Воеводины от Сербии». Поэтому, по словам сербского лидера, цель митинга — принять «всенародную декларацию о Воеводине в составе Сербии».

На самом же деле, на митинге в Сремске-Митровице, который продолжался чуть больше часа и куда сотни автобусов доставили сторонников президента из разных городов Сербии и соседней Республики Сербской, Александр Вучич больше говорил о борьбе с цветной революцией.

Президент объявил, что «в Сербии предпринята попытка цветной революции, в которую уже вложено €3 млрд».

«Мы знаем, что на Сербию совершено нападение извне при помощи многих внутри страны, которые провоцируют наших детей»,— предупредил глава государства и назвал три причины, по которым в Сербии предпринята попытка цветной революции. Первая, по его словам, в том, что Сербия не согласилась на капитуляцию в Косово, которое считает частью своей территории. Вторая — в попытке экономически ослабить Сербию и вернуть во власть послушных Западу политиков. В качестве третьей причины президент назвал сепаратизм в Воеводине, который и потребовал принятия всенародной декларации.

«Передайте им, что цветная революция в Сербии провалилась»,— бросил Александр Вучич в конце своего выступления на митинге в Сремске-Митровице. После чего призвал протестующих студентов «задуматься о своем будущем» и «снова сесть за парты».

Хотя оба субботних митинга в Сербии прошли мирно, они показали, что ситуация в стране стремительно накаляется и что противники власти останавливаться не намерены. Один из лидеров сербской оппозиции, Драган Джилас, назвал принятую на провластном митинге резолюцию о Воеводине «бессмысленной». А студенты объявили, что следующий массовый протест они проведут в третьем по величине городе страны Нише 1 марта.

Геннадий Сысоев