Праздники возвратами богаты

Россияне после гендерных праздников вернули в магазины одежду почти на 9,5 млрд руб. Это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории, посчитали аналитики АТОЛ, изучив более 100 млн чеков. Продавцы получили обратно примерно каждый одиннадцатый товар. Чуть реже сдавались сумки, бытовая техника и электроника. Почти не возвращались на склады парфюм и гаджеты для ухода за собой. Ритейлеры же в последние годы все чаще жалуются на потребительский экстремизм. Опрос сотрудников ПВЗ показывал, что каждая шестая москвичка после сезона корпоративов возвращала вечернее платье в магазин. Один из белорусских брендов, столкнувшись с такой проблемой, стал пришивать огромные бирки к лицевой части своих изделий. Ролики об этом широко разошлись в соцсетях.

Таким образом подарки не обязательно составляют львиную долю возвращаемых товаров, говорит основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко, который продает на маркетплейсах одежду и технику: «Маркетплейсы не рассказывают про увеличение возвратов, и официальной статистики нет. Можно ориентироваться просто на ощущения. С каждым годом процент растет. В свое время мы продавали карнавальные костюмы для Нового года, а потом увидели, что процент возвратов в 2022 году был порядка 20%, это очень много. И это товары, которые вернули после покупки, а не те, от которых отказались на ПВЗ. В 2024 году он составил 24%. Именно поэтому мы решили выйти из многих категорий, связанных с Новым годом, потому что есть негативный потребительский терроризм.

Из того, что дарят, не возвращают духи, косметику, бьюти-боксы — это невозвратные товары. И то, что подарили, вернуть нельзя, потому что их должен возвращать тот человек, который купил. Платья, украшения могут вернуть. Также часто есть категория, которая подходит для фотосессий: свитера с оленями, с елочками — их тоже возвращают, потому что такой товар не нужен в быту».

В прошлом году подарками на 8 марта оказались разочарованы 22% россиянок, подсчитывали аналитики "Синергии". 16% недовольных планировали презенты передарить.

В трети случаев это касалось бытовой техники. Но от гаджетов и сумок тоже избавляются активно, рассказали “Ъ FM” в комиссионках. Эти две категории самые популярные и на «Авито»: после праздников там появилось 30 тыс. новых объявлений с пометкой «подарили, но не подошло». При этом здесь наметилось несколько хитрых схем, рассказывает основатель сервиса купли-продажи люксовых товаров «Лавка Макса Верника» Максим Верник и отмечает, что там фиксируют трехкратный всплеск активности: «В праздники это увеличивается в разы. Нам постоянно падают заявки на выкуп. Электроника чаще всего, то есть это самый сдаваемый товар, дальше уже ювелирные изделия, сумки, парфюмерия — все это быстро продается, сразу же. Большинство люксовых подарков девушкам дарят китайские, причем кто-то сам того не понимает, где-то купил на "Авито" или еще что-то, а кто-то заведомо идет на рынок и покупает хорошую копию.

А потом такие подарки сдают. Мужчины же не понимают, что они сдают, а им сообщают с грустью в глазах, что это копия. Естественно, указывают на это. Но очень много платформ, где можно проверить подлинность. Историй интересных очень много в Москве, она ими полнится. Мужчины, как правило, подарки от любимых девушек берегут. А женщинам проще с деньгами, они могут сами купить себе потом или может оставить эти деньги. Многие делают хитрые схемы, это речь идет о люксовых товарах высокой стоимости, например, Cartier, ювелирные украшения, или сумки Hermеs. Чтобы не обижать мужчину, девушки не просто сдают сумку, они покупают ее китайскую, копию и ходят с ней. Это прямо повальная история».

Продавцы закладывают свои потери от частых возвратов в стоимость товаров, а некоторые категории из-за такой активности могут и вовсе исчезнуть с маркетплейсов либо доставляться очень долго, говорит гендиректор компании-производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков. По его словам, потребители полагаются на долгие сроки возврата, доходящие до трех недель: «Если покупателю нужна такая опция как выбор из 12 вещей с возвратом 11, без проблем, это будет заложено в цену. Тем более для покупателя доставка бесплатная, но все-таки нужно понимать, что это оплачивает покупатель, так как за доставку каждого товара с поставщика все равно возьмут деньги.

Продавцы, которые продают неуникальную торговую марку, являются, например, одним из многих дилеров, есть такая замечательная опция, совсем недавно придумали: заказывают два одинаковых товара к празднику, один заказывают на AliExpress с доставкой за три недели, например, а второй — с экспресс-доставкой на Ozon. При этом черещ Ozon товар приедет завтра и будет дороже. Идут, вручают на 14 февраля или 8 марта, а когда приезжает товар дешевле, но тот же самый с AliExpress, они берут и сдают его на возврат в Ozon.

Как это подловить? Как селлер понимает, что это подмена? А он не понимает, потому что если он официальный дилер, и представительство находится действительно в Китае, он может только по серийному коду, если он вообще существует, вычислить такую схему. Но импортеры ждут что, наверное, они будут постепенно смещаться в сторону свободной экономической зоны торговли, которая ближе к границе Китая. Потому что если такая проблема станет массовой, им ничего не остается. Какой смысл держать у себя складские запасы, если потом это будут заказывать на AliExpress, и все».

«Чек Индекс» посчитал, что на подарки и развлечения накануне 23 февраля россияне в 2024 году потратили на 15% больше денег, чем в прошлом. Это при официальной инфляции в 9,5%. Некоторые ритейлеры в разговоре с “Ъ FM” отметили, что видят снижение праздничных трат на премиальные товары. В сети Raschini, например, объясняют это пессимизмом потребителей из-за общего состояния экономики. Схожим образом там оценивают аналитические данные о возвратах.

В Zenden добавляют, что такая активность в конце февраля-начале марта не всегда связана с гендерными праздниками. Недобросовестные потребители, в частности, относив обувь весь сезон, пытаются вернуть ее в магазин под предлогом брака.

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Елизавета Скобцова