Sky News: Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ждал восемь часов, пока кончатся переговоры российского лидера Владимира Путин с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил телеканал Sky News. Только после этого спецпосланнику удалось встретиться с господином Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

«В конце концов он (Владимир Путин.— “Ъ”) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями»,— говорится в сообщении. Sky News назвал необходимость ожидания встречи «классической силовой игрой» с российской стороны.

Стив Уиткофф прибыл в Москву утром 13 марта — спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогу которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Это предложение планировалось обсудить и с российской стороной. Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошли в закрытом формате. Утром 14 марта господин Уиткофф покинул Москву.

До встречи со спецпосланником Дональда Трампа глава государства заявил, что Россия согласна приостановить военные действия на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Подробности — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».