Более 100 мигающих светофоров установят в Петербурге до сентября 2025 года

Более 100 «мигающих желтых» светофоров типа Т.7 установят в Петербурге для повышения безопасности, сообщает пресс-служба Смольного 15 марта.

Они будут расположены на 57 нерегулируемых пешеходных переходах практически во всех районах города.

Реализацией программы займется ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт Петербурга». Работы закончат до 1 сентября 2025 года.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, светофоры типа Т.7, привлекают внимание водителей и снижают риск ДТП, особенно в условиях недостаточной видимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 14 марта 2025 года по 15 августа 2026 года ограничили движение транспорта по Потемкинской улице от Захарьевской улицы до улицы Чайковского в связи с работами по установке временного ограждения.

Андрей Маркелов