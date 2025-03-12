Движение транспорта по Потемкинской улице ограничат на полтора года

С 14 марта 2025 года по 15 августа 2026 года ограничат движение транспорта по Потемкинской улице от Захарьевской улицы до улицы Чайковского в связи с работами по установке временного ограждения, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Подрядчика обязали обеспечить безопасный проход пешеходов. В ведомстве рекомендовали автомобилистам планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на ремонт дорог к садоводствам в Петербурге и Ленобласти потратят 1,2 млрд рублей. Производственные работы затронут половину районов 47-го региона.

Андрей Маркелов