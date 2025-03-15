На петербурженку завели уголовное дело за фиктивный брак с иностранцем

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении 44-летнего бухгалтера одной из коммерческих фирм, которая заключила фиктивный брак с 39-летним гражданином одного из государств Среднего Востока, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря противоправной схеме иностранец получил разрешение на временное проживание в РФ, в квартире петербурженки в доме 45 по улице Крыленко. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские задержали в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживающих рабочих, прибывших в Россию из одного из государств Центральной Азии. В январе 33-летний мигрант обратился к местной жительнице с просьбой за денежное вознаграждение зарегистрировать в ее квартире на Московской улице его и двух соотечественников.

Андрей Маркелов