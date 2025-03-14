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Коммерсантъ FM
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Ушаков сообщил о внимательном отношении Путина к вопросам в диалоге с США

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Ушакова, сейчас диалог с администраций США «налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», передает пресс-служба Кремля. Он напомнил, что господин Путин услышал сигнал президента США по поводу судьбы «тысяч украинских военнослужащих», заблокированных в Курской области.

13 марта Дональд Трамп через своего спецпредставителя Стива Уиткоффа призвал Владимира Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области. Если украинские военнослужащие сложат оружие и сдадуться в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил 14 марта Владимир Путин.

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