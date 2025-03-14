Ушаков сообщил о внимательном отношении Путина к вопросам в диалоге с США
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Ушакова, сейчас диалог с администраций США «налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», передает пресс-служба Кремля. Он напомнил, что господин Путин услышал сигнал президента США по поводу судьбы «тысяч украинских военнослужащих», заблокированных в Курской области.
13 марта Дональд Трамп через своего спецпредставителя Стива Уиткоффа призвал Владимира Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области. Если украинские военнослужащие сложат оружие и сдадуться в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил 14 марта Владимир Путин.