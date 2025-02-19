Совладелец Kassir.ru хочет сделать на месте СИЗО «Кресты» «музей добра и зла»

Совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн хочет купить комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. Он планирует организовать на этом месте «музей добра и зла», а часть территории отдать под концертную площадку и проводить там фестивали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Комплекс бывшего СИЗО выставили на аукцион, результаты станут известны в пятницу, 21 февраля. Кто еще претендует на «Кресты», господину Финкельштейну неизвестно. «Это сложный объект, важно сохранить его историческую ценность, архитектуру внешних стен и при этом превратить в бизнес. Но все идеи нужно будет согласовывать с городом»,— сказал РБК бизнесмен.

О планах продать на торгах бывшую петербургскую тюрьму стало известно осенью 2022 года. В мае 2023-го СИЗО передали акционерному обществу «Дом.РФ». Продаже подлежат участки земли общей площадью 3,9 га и постройки площадью 41,2 тыс. кв. м. В единый лот не войдут действующее общежитие для сотрудников ФСИН и храм Святого Александра Невского.

Прием заявок на участие в торгах по «Крестам» был объявлен 5 декабря 2024 года, стартовая цена — 1,051 млрд руб. Часть сооружений входит в состав выявленного объекта культурного наследия, и новый собственник будет обязан выполнять требования по его содержанию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Кресты" простятся с прошлым».