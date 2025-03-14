Для Андерса Бессеберга пробила Omega

Осужденного в Норвегии на три года и один месяц лишения свободы за коррупцию экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга признала виновным и высшая арбитражная инстанции в его отрасли. Бывшего президента головной федерации, признавшегося в получении, в основном от руководителей российского биатлона, дорогих подарков — элитных часов и услуг проституток, пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с видом спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции чемпионата мира по биатлону в Осло, 12 марта 2016 года

Фото: Hendrik Schmidt / picture alliance / Getty Images Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции чемпионата мира по биатлону в Осло, 12 марта 2016 года

Фото: Hendrik Schmidt / picture alliance / Getty Images

В пятницу Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по чрезвычайно громкому делу. Оно касалось Андерса Бессеберга, инициатора создания Международного союза биатлонистов, занимавшего в организации ключевой пост с 1993 по 2018 год.

Согласно вердикту инстанции, Андерсу Бессебергу запрещается занимать любые должности в биатлоне, «выборные или назначаемые», из-за «серьезных этических нарушений».

Суть этих нарушений давно известна. Они заключались, если следовать формулировке суда, в «получении неприемлемых подарков и выгод», а именно «ценных часов», «охотничьих поездок» и «услуг проституток». Ключевым же фактором, подтолкнувшим CAS к вынесению настолько жесткого решения, стало наличие «прямой связи» между «получением этих вознаграждений и официальными обязанностями господина Бессеберга как президента IBU». Отягчающим обстоятельством стало «отсутствие раскаяния» фигуранта.

Дело Бессеберга прежде всего связано с антидопинговой политикой, проводимой IBU в период его руководства. Именно поэтому функционер стал центральной фигурой судебного разбирательства на родине, в Норвегии. Весной 2023 года ему были предъявлены обвинения в коррупции. Норвежская прокуратура через Всемирное антидопинговое агентство получила соответствующие сведения от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По версии последнего, «система проверки допинг-проб подвергалась манипуляциям и саботажу». Через год Андерса Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Обвинение утверждало, что руководство IBU за взятки покрывало допинговые истории с участием спортсменов из лояльных президенту организации стран. По версии прокуратуры, такие подарки он получал, например, в Чехии и Австрии (именно с расследования австрийских властей в 2018 году начался этот коррупционный скандал).

Однако наиболее тесные связи у главы международной федерации, следует из материалов дела, сложились с Россией.

В постановлении CAS (полный текст документа опубликован пресс-службой дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit, ответственного за чистоту и прозрачность вида) говорится, что Андерс Бессеберг ранее признал и несколько эпизодов участия в охоте на территории России (в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области, не менее трех раз в каждой из локаций), и факт «получения услуг проституток благодаря связям с российскими чиновниками и за их счет».

Кроме того, Андерс Бессеберг подтвердил, что получал часы элитных марок (таких как Omega и Ulysse Nardin) от крупных российских функционеров. В частности, упоминался бывший президент Союза биатлонистов России четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Тихонов обвинения отрицал, сказав ТАСС, что у него с норвежцем «были такие отношения, что дарить ничего было невозможно, это себя надо было не уважать».

В итоге CAS признал вину Бессеберга в нарушении нескольких внутренних правил IBU, отметив, что бывший президент «навредил репутации и интересам» организации, и помимо пожизненного отстранения обязал его возместить спортивной федерации судебные издержки. Глава Biathlon Integrity Unit Грег Маккенна такой вердикт приветствовал. По его мнению, он «посылает четкий сигнал о том, что неэтичное поведение на самом высоком уровне спорта не будет допускаться».

Роман Левищев