Зепп Блаттер и Мишель Платини снова при делах

В понедельник в Швейцарии стартовал повторный суд над двумя бывшими функционерами мирового футбола — экс-президентом Международной федерации футбола (FIFA) Зеппом Блаттером и экс-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелем Платини. Они снова, как и три года назад, когда состоялся первый процесс, по итогам которого был вынесен оправдательный вердикт, обвиняются в мошенничестве, подлоге и присвоении чужих средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент UEFA Мишель Платини (слева) и экс-глава FIFA Зепп Блаттер

Фото: Denis Balibouse / Reuters Бывший президент UEFA Мишель Платини (слева) и экс-глава FIFA Зепп Блаттер

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Скандальная история, ключевыми действующими лицами которой являются бывшие президента FIFA и UEFA Зепп Блаттер и Мишель Платини, завершившаяся было еще три года назад, обрела второе дыхание. В понедельник в суде Муттенца (пригород Базеля) стартовало рассмотрение апелляции, поданной прокуратурой Швейцарии на вердикт суда первой инстанции, в 2022 году оправдавшего господ Блаттера и Платини. Обвинения те же, что и раньше,— мошенничество, подлог и присвоение чужих средств. Прокуратура снова требует приговорить бывших футбольных функционеров к 20 месяцам лишения свободы.

Грандиозный скандал, приведший на скамью подсудимых Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, начался еще в 2015 году.

Тогда Федеральное бюро расследований США совместно с полицией Швейцарии за два дня до начала конгресса FIFA провело операцию, результатом которой стало задержание ряда высокопоставленных функционеров структуры (позже многие из них были осуждены) за участие в коррупционных схемах. Самыми громкими итогами скандала стали отставки господ Блаттера и Платини (по статусу он являлся также вице-президентом FIFA). Позже комиссия по этике FIFA дисквалифицировала и Зеппа Блаттера, и Мишеля Платини. После всех апелляций срок наказания господина Блаттера составил шесть лет и десять месяцев, а господина Платини — четыре года (дисквалификация истекла в 2019 году). Весной 2021 года FIFA добавила господину Блаттеру новую дисквалификацию — еще на шесть лет и восемь месяцев (отсчет начался с октября 2021 года) — за то, что он выписывал себе и своему окружению незаконные премии.

Однако главные неприятности Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини доставили не футбольные структуры, а прокуратура Швейцарии. В ходе проверки власти заинтересовала выплата Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков ($2,2 млн), осуществленная со счетов FIFA по распоряжению Зеппа Блаттера. Оба фигуранта истории настаивали на том, что это была доплата за консультационные услуги, оказанные в период с 1998 по 2002 год, когда господин Платини являлся советником президента FIFA. Однако, как выяснило следствие, никакого договора, обосновывающего эту выплату, не существовало. В период работы советником главы FIFA Мишель Платини получал зарплату в размере 300 тыс. швейцарских франков в год. Его контракт не предусматривал доплат.

Прокуратура пришла к выводу, что деньги, выплаченные Платини, были отступными за его отказ от участия в выборах президента FIFA в 2011 году. Тогда он действительно снял свою кандидатуру, и Блаттер успешно переизбрался на новый срок.

Следствие и подготовка к суду длились мучительно долго. Только в 2022 году в Беллинцоне начался процесс, на котором обвинение потребовало для Блаттера и Платини по 20 месяцев лишения свободы условно — хотя за инкриминировавшиеся им деяния швейцарское законодательство предусматривает до пяти лет реального лишения свободы. В дело вступила и FIFA, требовавшая взыскать с Мишеля Платини 2 млн франков плюс 229 тыс. франков, уплаченных структурой в швейцарские социальные фонды, а также проценты за незаконное пользование чужими деньгами.

Но даже очень мягкого приговора обвинение добиться не смогло. Суд счел, что вина Зеппа Блаттера и Мишеля Платини не доказана, и полностью их оправдал. Судьи приняли версию господина Платини, пояснившего, что деньги с FIFA он потребовал не просто так, а лишь после того, как узнал, что другие сотрудники федерации, покидавшие свои посты, получали, в отличие от него, крупное выходное пособие. Он также предоставил доказательства того, что полученные 2 млн франков он отразил в налоговой декларации и уплатил с дохода налоги.

Суд поверил версии Платини и Блаттера о том, что устной договоренности о выплате они достигли гораздо раньше 2011 года, но отложили расчеты на потом ввиду непростого финансового положения FIFA.

Однако прокуратура с решением суда не согласилась и инициировала повторный процесс. Подготовка к нему заняла почти три года. Отчасти задержка была спровоцирована самим Мишелем Платини. Он не хотел, чтобы апелляция слушалась в Беллинцоне, и затеял отдельный процесс, в результате которого Федеральный суд Швейцарии постановил отстранить от рассмотрения дела судей из Беллинцоны. Господина Платини не устраивало, что главой апелляционного суда в Беллинцоне оказался Оливер Торманн, который, до того как стать судьей, работал в прокуратуре Швейцарии, был причастен к расследованию дела Платини и Блаттера и, более того, свидетельствовал против них в первом процессе.

В итоге господин Торманн сам взял отвод, но Мишелю Платини удалось доказать, что его коллеги по суду уже в любом случае не смогут быть беспристрастными. Видимо, чтобы заранее снять все подозрения относительно предвзятости судей, было решено не только перенести процесс в Муттенц, но и сформировать коллегию из трех судей, представляющих разные кантоны Швейцарии.

Само рассмотрение дела будет недолгим. Слушания предполагается завершить уже в четверг. На случай задержек предусмотрены два резервных дня — 11 и 12 марта. То есть свой 89-й день рождения (10 марта) Блаттер все же сможет провести более или менее спокойно. Впрочем, вполне спокойным он выглядел и когда прибыл в суд. «Суд уже постановил, что договоренность между мной и Платини была правильной. Я жду, что и этот суд подтвердит то решение. А вообще весь этот процесс — нонсенс. Я совершенно уверен в своей победе. Я честный человек»,— сказал Зепп Блаттер журналистам.

Александр Петров