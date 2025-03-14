Первого проректора ПИМУ Сергея Вожика арестовали по делу о мошенничестве

Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал первого проректора Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Вожика на два месяца, до 12 мая, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда. Подсудимый и его адвокат Алексей Скворцов просили домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вожик

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Вожик

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Вожика задержали 13 марта вместе с начальником службы закупок вуза Вячеславом Матвеичевым. Следствие считает, что в 2021 году они подготовили фальшивые документы на закупку медоборудования по завышенным ценам и обеспечили победу на торгах аффилированным юрлицам. Позднее ПИМУ подписал контракт с компанией на поставку велоэргометров на 7,7 млн руб. По версии следствия, деньги участники организованной группы поделили между собой.

На заседании 14 марта Сергей Вожик рассказал, что они действительно закупили оборудование по завышенным ценам, его поставили в ПИМУ. По словам подсудимого, завышение составило 460 тыс. руб., но эти деньги он и другие фигуранты себе не брали. На эти средства подрядчик модернизировал часть уже имеющегося в ПИМУ оборудования. Подсудимый и его защита считают, что статью можно переквалифицировать на превышение полномочий.

Андрей Репин