Задержаны проректор и начальник службы закупок ПИМУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого проректора Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Об этом сообщил Telegram-канал «Опер пишет…», информацию подтвердил источник «Ъ-Приволжье» в вузе. Подробности задержания уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В декабре 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан проректор ПИМУ по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. По данным следствия, в 2017-2019 годах он получил 500 тыс. руб. от представителей коммерческой компании за победу на торгах по капремонту систем вентиляции.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в Нижнем Новгороде с начала года задержаны ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова и директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Александр Парамонов.

Владимир Зубарев