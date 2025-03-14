Курские власти ввели запрет на посещение 122 приграничных населенных пунктов

В Курской области с 15 марта вводится запрет на посещение и перемещение мирных жителей в 122 населенных пунктах шести приграничных муниципалитетов — Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Суджанского и Льговского районов. Ограничения распространяются и на прилегающие к ним зоны, в том числе сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти объяснили введение ограничений тем, что приграничные территории еще не обследовали саперы. «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить»,— объяснили в облправительстве.

Если мирный житель нарушит запрет и получит травмы, в том числе смертельные, меры поддержки оказываться не будут. Также ему может грозить административная ответственность. Аналогичное решение относительно закрытых населенных пунктов принято в Белгородской области.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска отбили у ВСУ 28 населенных пунктов Курской области. Самым крупным из них стал город Суджа, который находился под контролем украинских военных с августа 2024 года.

Подробнее об освобождении Суджи — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова