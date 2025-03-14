Структура ОМК выкупит исторические мастерские Верхне-Выксунского завода

Выксунский металлургический завод ОМК по итогам конкурса Дом.РФ выкупит объект культурного наследия федерального значения «Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода» в Нижегородской области. Как сообщили в «Дом.РФ», новый владелец арендует земельный участок с ОКН, лот был реализован по начальной цене 3,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Президент ОМК Наталья Еремина назвала исторические мастерские свидетелями начала российской металлургии. «Компания отреставрирует и приспособит мастерские под современное использование, они станут важной частью строящегося “Шухов-парка”», — уточнила госпожа Еремина, пообещав открыть мастерские в 2027 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что «Шухов-парк» станет главным общественным пространством Выксы и «уникальным для России индустриально-туристическим объектом».

Как писал «Ъ-Приволжье», одноэтажные корпуса мастерских были построены в 1765 году, сейчас они почти разрушены. Общая площадь зданий составляет 1634,6 кв.м.

Владимир Зубарев