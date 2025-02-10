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Два исторических корпуса завода выставили на торги в Выксе

ДОМ.РФ объявил торги на покупку для восстановления объекта культурного наследия федерального значения «Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода» в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ДОМ.РФ.

Фото: ДОМ.РФ

Фото: ДОМ.РФ

Начальная стоимость лота составляет 3,6 млн руб. Электронный конкурс пройдет 14 марта.

Одноэтажные корпуса мастерских были построены в 1765 году, сейчас они почти разрушены. Общая площадь зданий — 1634,6 кв.м.

Потенциальный инвестор может претендовать на льготное кредитование по федеральной программе при восстановлении объектов.

Галина Шамберина

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