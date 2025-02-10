Два исторических корпуса завода выставили на торги в Выксе

ДОМ.РФ объявил торги на покупку для восстановления объекта культурного наследия федерального значения «Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода» в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Начальная стоимость лота составляет 3,6 млн руб. Электронный конкурс пройдет 14 марта.

Одноэтажные корпуса мастерских были построены в 1765 году, сейчас они почти разрушены. Общая площадь зданий — 1634,6 кв.м.

Потенциальный инвестор может претендовать на льготное кредитование по федеральной программе при восстановлении объектов.

Галина Шамберина