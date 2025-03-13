В Ярославле объединят ТЮЗ и кукольный театр

В Ярославле Театр юного зрителя и кукольный театр объединят в одно юридическое лицо. При этом, заверил губернатор Михаил Евраев, театры сохранят свою творческую индивидуальность. Об этом господин Евраев рассказал на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Предполагается не объединение театров, а объединение юрлиц. А объединения театров, как таковых, не будет. Театры останутся. Свои постановки, свои самостоятельные программы. Мы будем такие работы по объединению юрлиц проводить, именно по сокращению вспомогательного управленческого персонала. Но нам важно, чтобы каждый сохранил свою самостоятельность»,— объяснил господин Евраев.

Он подчеркнул, что решение принято для объединения хозяйственных функций и в целях экономии средств.

«Серьезная экономия позволяет актерам поднимать зарплату, и решать другие многие задачи»,— добавил губернатор.

Оба театра находятся в одном здании, но имеют отдельных директоров и управленческий персонал. Напомним, что в 2024 году подразделением ТЮЗа стал камерный театр.