Нет оптимизации конца

13 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел пресс-конференцию, ставшую рекордной по продолжительности. Сквозной темой общения с журналистами стала оптимизация, которую глава региона инициировал в различных сферах — от государственной службы занятости до театров и детских садов. Порой общение с прессой по этому вопросу начинало походить на спор. Губернатору пришлось подробно и образно объяснять, почему управленцев нужно нещадно сокращать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев (в центре)

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев (в центре)

Фото: Правительство Ярославской области

Общение Михаила Евраева 13 марта с прессой длилось 3 часа 36 минут — абсолютный рекорд за время его работы в Ярославской области. Уже во вступительном слове губернатор затронул тему, которая вызвала самый большой интерес СМИ в ходе общения — оптимизации различных государственных и муниципальных учреждений в регионе.

Еще два года назад господин Евраев провел массовое сокращение чиновников в областном правительстве и органах местной власти. Как оказалось, это было только начало. В 2024 году самым заметным стало слияние школ и детских садов в образовательные комплексы. Инициатива вызвала протесты родителей, которые, впрочем, властям удалось погасить. На встрече с журналистами губернатор доложил, что за счет сокращения руководства удалось поднять зарплаты.

«Сейчас подвели первые итоги. Могу сказать, что рост заработной платы у младших воспитателей, у нянечек, другими словами, произошел от 45% до 60%»,— заявил губернатор.

Однако пока что плюсы объединения очевидны не для всех. Главный редактор «Городского телеканала» Илья Барабанов сам сообщил новость: в Ярославле планируется слияние Театра юного зрителя и Театра кукол.

«Коллеги из профсоюза работников культуры очень интересуются, для них это, понятно, больная тема»,— сказал журналист.

Губернатору боль профсоюзов, напротив, непонятна. «Объединение юрлиц обязательно будет. А объединение театров — нет. Театры останутся самостоятельными и будут иметь свои постановки и свои программы. А зачем нам куча директоров и куча бухгалтеров? У нас очень много управленческого и вспомогательного персонала, который съедает зарплату. А чью зарплату он съедает? Актеров. Вот и все»,— ответил на собственный вопрос Михаил Евраев, пояснив, что у актеров, как и у нянечек, после оптимизации вырастет жалование.

Журналисты, между тем, не унимались. Главный редактор «Вестника совета муниципальных образований» Елена Батуева заговорила о муниципальной реформе, которая ликвидировала уровень поселений.

«Много лет у нас происходил обратный процесс, когда власть приближалась к народу. Теперь поселения ликвидируется и все полномочия переходят в районы. Какие выгоды получат от объединения простые жители далекой провинции?»,— спросила госпожа Батуева. Главным плюсом этой оптимизации станет ликвидация неразберихи с уровнями ответственности, уверен губернатор.

«Люди запутались вообще, кто за что отвечает. Академикам надо быть, чтобы во всем этом разбираться. А когда будет один уровень муниципальной власти, появится один центр принятия решений. И муниципалитеты станут финансово сильнее»,— пояснил губернатор.

Кроме того, развивал свою мысль Михаил Евраев, жителей далекой провинции избавят от череды выборов.

«Раньше было примерно 1200 депутатов, и выборы шли постоянно, чуть ли не по пятницам, что само по себе компрометирует систему выборов. А теперь будет 300, и люди будут относится к этому совершенно по-другому»,— добавил Михаил Евраев.

Куда может привести оптимизация, губернатор объяснил на примере областной службы занятости, которую совсем недавно сократили с 350 до 70 человек ввиду практически нулевого уровня безработицы в регионе. «И все прекрасно, все справляются, ну вот вообще никаких проблем, абсолютно»,— убеждал губернатор.

Сокращение сотрудников в пять раз повлекло за собой многократный рост заработной платы, развивал свою мысль губернатор. Если раньше (Михаил Евраев не уточнил срока) сотрудники центров получали 17-20 тыс. руб., то теперь — 110-117 тыс. руб.

«У нас теперь самый маленький центр занятости в России и самый высокооплачиваемый. Вообще всех переплюнули!»,— с гордостью заявил губернатор.

Михаил Евраев признал, что оптимизаторские идеи нередко встречают непонимание у районных властей, которым губернатор посоветовал «менять менталитет».

«Мы говорим, у вас будут 4 рабочих с зарплатой по 50 тыс. руб. А мне в ответ говорят: как здорово, мы возьмем 7 по 30. Я говорю: нет, дорогие друзья, так не получится. 4 по 50, никаких 7 по 30. Мы должны выйти на нормальный уровень жизни»,— привел пример глава региона.

Как будто в подтверждение слов Михаила Евраева со стороны районных газет раздалась реплика об оттоке населения. Губернатор тут же среагировал.

«Какой отток? Это провоцирует не отток населения, а приток кадров, в том числе и в промышленность. У нас нулевая безработица. На все профессии во всех отраслях и во всех районах дефицит кадров! Потому что мы развиваемся, появляются новые рабочие места, реализуются инвестиционные проекты, десятки тысяч новых рабочих мест. Люди востребованы крайне. Люди, по которым мы приняли решение по оптимизации, может быть, в десять раз больше получать будут. И потом скажут огромное спасибо, что мы приняли это решение. Просто огромнейшее спасибо»,— дошел, наконец, до сути глава региона.

Представителей СМИ, конечно, интересовало, кто следующий. Главред сетевого издания Yarnews Андрей Иванов сказал, что, по его данным, оптимизировать собираются библиотеки и интернаты. Господин Иванов попросив главу региона прокомментировать и этот инсайт. На что получил концептуальный ответ.

«Это будет происходить по всем случаям, где мы будем видеть, что есть лишний управленческий или вспомогательный персонал. И по всем отраслям, где это будет необходимо делать»,— сказал Михаил Евраев.

Завершение почти четырехчасовой пресс-конференции журналисты встретили аплодисментами. Похлопал СМИ и сам губернатор, поблагодарив участников за дискуссию.