Королевство Бахрейн станет страной-гостем на ПМЭФ в 2025 году

У Бахрейна будет национальный павильон на Петербургском международном экономическом форуме. Королевству присвоили статус страны-гостя, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

В павильоне государства будет представлен инвестиционный потенциал страны. Он также станет площадкой для установления контактов с партнерами в бизнес-среде и обмена опытом с экспертами.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что в последние годы Россия и Бахрейн укрепили экономическое сотрудничество, развивая партнерские отношения в энергетике, высоких технологиях, логистике и туризме.

«Бахрейн выбрал Петербургский международный экономический форум как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории. Мы ожидаем активное участие высокопрофильных официальных делегаций и ведущих компаний Бахрейна, а также уверены в успешном расширении нашего присутствия в России, продолжая развивать наше сотрудничество на всех уровнях»,— заявил посол Королевства Бахрейн в России Ахмед ас-Саати.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург потратит 108 млн рублей на стенд для ПМЭФ и на организацию мероприятий.

Татьяна Титаева