Солдат и наемника ВСУ приговорили к лишению свободы за теракты в Курской области

Шесть военнослужащих ВСУ были признаны виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Двух солдат 22-й отдельной механизированной бригады Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского и трех военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Тяжкороба, Сергея Погромского и Владимира Одноочко суд приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима. Еще одному солдату 61-й бригады Александру Плаксивому назначили 15 лет лишения свободы на аналогичных условиях.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года военные незаконно пересекли границу РФ, а затем запугивали местное население в Кореневском и Суджанском районах Курской области, незаконно занимали частные дома, угрожали жителям оружием и препятствовали их эвакуации. Также они открывали огонь по российским военным и мирным гражданам. Солдат задержали в ходе боевых действий.

Также суд признал гражданина Грузии Лаше Чигладзе виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ) и заочно приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима. Кроме того, суд решил конфисковать у Чигладзе 2,5 млн руб., полученных в качестве вознаграждения. Он объявлен в международный розыск.

На этой неделе сообщалось, что два американских наемника, участвовавшие во вторжении в Курскую область, получили реальные сроки. Одному из них назначили 23 года лишения свободы, второму — 19.

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Егор Якимов