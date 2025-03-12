После нападения на Курскую область американские наемники получили сроки

Гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вертмана лишили свободы сроком на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также у него конфискуют 1,6 млн руб., полученных в качестве наемника. Его соотечественник Дэниел Бернард Ребар получил шесть лет тюрьмы 19 колонии строгого режима. Он может лишится 2,5 млн руб. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Они признаны виновными в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Суд установил, что Вертман и Ребар за материальное вознаграждение в качестве наемников вторгнулись на территорию РФ в сентябре 2024 года. По ходатайству следователя, американцам заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск.

Ранее суд признал гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса и гражданина Грузии Левана Беруашвили виновными в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Анна Швечикова