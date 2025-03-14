Управление архитектуры Троицка возглавил судимый бывший вице-мэр

Начальником управления архитектуры и градостроительства Троицка назначен Вадим Герман. Он уже работал в администрации, в том числе вице-мэром, и в 2021 году был осужден за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). О назначении господина Германа сообщает пресс-служба городской администрации.

Вадиму Герману 36 лет. Он окончил Уральский государственный лесотехнический университет» по специальности «Земельный кадастр». Работал в управлении по архитектуре и градостроительству Троицка сначала в должности инженера-строителя, а потом начальника. Затем занял пост вице-мэра по городскому хозяйству, откуда уволился в апреле 2021 года. После этого Вадим Герман работал в ПАО «Россети Урал».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2021 года Троицкий городской суд признал вице-мэра виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к штрафу в размере 50 тыс. руб. Суд и следствие установили, что в 2019 году замглавы незаконно передал имущества ЗАО «Теплосервис» в аренду третьим лицам, что повлекло причинение ущерба компании в сумме более 9 млн руб. Вадим Герман полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

По тому же делу обвиняемым проходил действующий на тот момент мэр Троцка Александр Виноградов. Он вину не признал и был полностью оправдан судами двух инстанций. При этом Челябинский областной суд рассматривал дело дважды. В середине февраля этого года ода Центральный районный суд Челябинска взыскал с Минфина РФ 50 тыс. руб. пользу Александра Виноградова в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование.

Сейчас экс-мэра судят за получение взятки. С декабря 2023 года он находится в следственном изолятор. Вину не признает.