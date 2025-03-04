Бывший мэр «добежал» до суда

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело бывшего главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 763 тыс. руб. Следствие считает, что экс-мэр неоднократно получал взятки от руководителя местной торговой сети Дмитрий Виноградова (однофамилец бывшего главы) в обмен на разрешения на строительство магазинов и другие услуги. Александр Виноградов вину полностью отрицает. В феврале этого года Центральный районный суд Челябинска взыскал с Минфина РФ в пользу экс-мэра 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по другому делу — о превышении должностных полномочий. По этому делу суд оправдал господина Виноградова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Виноградов руководил Троицком в течение десяти лет

Фото: пресс-служба администрации Троицка Александр Виноградов руководил Троицком в течение десяти лет

Фото: пресс-служба администрации Троицка

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области завершило расследование уголовного дела экс-мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном и крупном размерах, совершенное главой местного самоуправления»). С утвержденным прокуратурой региона обвинительным заключением материалы направлены в суд. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Всего в уголовном деле экс-главы шесть эпизодов получения взяток на общую сумму 763 тыс. руб. По версии следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021-го Александр Виноградов через посредника неоднократно получал от директора коммерческой организации деньги и «иное имущество в виде беговой дорожки».

«Денежные средства передавались за оказание содействия в обеспечении ускоренного и беспрепятственного получения разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для коммерческого использования, признания права собственности на самовольно построенное нежилое здание, оказание содействия в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету»,— сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Оперативным сопровождением по делу занимались сотрудники УФСБ России по Челябинской области и управления по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями ГУ МВД по региону.

В ходе следствия было арестовано имущество Александра Виноградова общей стоимостью более 3,6 млн руб. Уголовное дело экс-главы рассмотрит Троицкий городской суд.

Александр Виноградов вину полностью отрицает. С момента задержания полицией в декабре 2023 года он находится под стражей.

В тот же день, что и глава, сотрудниками УФСБ был задержан предприниматель, подозреваемый в даче взятки. Это директор и владелец ООО «Управляющая компания “Копеечка”» Дмитрий Виноградов (однофамилец). Организация управляет торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом».

В январе этого года следственные органы направили уголовное дело Дмитрия Виноградова, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ, в Центральный районный суд Челябинска. Приговора предприниматель дожидается на свободе. После задержания суд отправил господина Виноградова в следственный изолятор, но в апреле 2024 года смягчил меру пресечения до домашнего ареста, в ноябре — до запрета определенных действий. По данным прокуратуры региона, бизнесмен признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Александр Виноградов на посту главы Троицка уже становился фигурантом уголовного дела. В 2020 году правоохранительные органы заподозрили его в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ), в 2021-м — предъявили обвинение. По версии следствия, в 2019 году мэр, превысив полномочия, без проведения конкурсных процедур инициировал передачу оборудования теплоснабжающей компании ЗАО «Теплосервис» в аренду другой организации — ООО «Перспектива». Александр Виноградов вину не признавал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла накануне зимы. В мае 2023 года Троицкий городской суд полностью оправдал главу. Осенью того же года Челябинский областной суд утвердил оправдательный приговор. В марте 2024 года Седьмой кассационный суд по жалобе прокуратуры отменил решение апелляционной инстанции и направил дело о превышении полномочий на повторное рассмотрение. В мае прошлого года Челябинский областной суд второй раз признал оправдательный приговор законным и обоснованным.

В ноябре 2023 года, когда вступило в законную силу решение по первому делу, господин Виноградов направил два исковых заявления к Министерству финансов России в лице управления Федерального казначейства РФ по Челябинской области с требованием о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в общей сумме 10 млн руб. В середине февраля 2025 года один иск был удовлетворен частично. В пресс-службе Центрального районного суда Челябинска “Ъ-Южный Урал” сообщили, что с Минфина РФ в пользу Александра Виноградова взыскано 50 тыс. руб. Рассмотрение второго заявления было прекращено еще в декабре 2023 года.

Александр Виноградов руководил Троицком с 2014 года. На первый срок его избрали горожане на прямых выборах, а через пять лет переизбрали депутаты горсобрания. Несмотря на уголовное преследование, официально господин Виноградов оставался главой города до конца срока полномочий — до сентября 2024 года. 17 сентября местные депутаты избрали нового руководителя. Им стал экс-мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов.

Юлия Гарипова