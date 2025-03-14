За первые два месяца года в Петербурге продали всего четыре автомобиля Lada Aura

По итогам января-февраля текущего года в Петербурге продано всего четыре нового автомобиля Lada Aura. В общем объеме продаж отечественного бренда в городе доля бизнес-седана составляет менее 1%, сообщили 14 марта аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящий момент модель доступна во всех дилерских центрах марки. В петербургских автосалонах для приобретения предлагается около 50 экземпляров LADA Aura.

При этом, как отмечают автоэксперты, основными покупателями Lada Aura, скорее всего, станут корпоративные клиенты: частные компании и государственные организации. В начале года они традиционно малоактивны на автомобильном рынке. В первых четырех сделках в Петербурге доли между розничными и корпоративными покупателями автомобиля распределились поровну.

«Ъ-СПб» писал, что первые автомобили новой отечественной модели Lada Aura начали появляться у петербургских дилеров после новогодних праздников. Позднее стало известно, что петербургские госструктуры заключили 20 контрактов на поставку отечественных машин марки Lada общей стоимостью почти 200 млн рублей.

Андрей Цедрик