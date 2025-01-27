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Бренд Lada набрал популярность у чиновников из Петербурга

Автомобили Lada стали самыми популярными у петербургских чиновников. Согласно данным государственных закупок, госструктуры заключили 20 контрактов на поставку отечественных машин общей стоимостью почти 200 млн рублей.

В общем объеме средств, отведенных на приобретение транспортных средств (382 млн. руб.) на долю марки пришлось 52%. Вторым по популярности стал бренд XCITE, выпускаемый на автозаводе «Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan, — «Ъ»). Контракты на поставку 20 кроссоверов X-CROSS 7 заключило бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское».

Отметим, что не все госструктуры, несмотря на рекомендации Минпромторга, отдают предпочтение отечественным маркам. Тем не менее, иномарки, в том числе китайского производства, составляют довольно слабую конкуренцию АвтоВАЗу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первые автомобили Lada Aura начали появляться у петербургских дилеров. В настоящий момент новую модель уже предлагают к продаже в пяти городских автосалонах.

Андрей Маркелов

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