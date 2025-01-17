В дилерских центрах Петербурга стали появляться первые автомобили модели Lada Aura

Первые автомобили новой отечественной модели Lada Aura начали появляться у петербургских дилеров. В настоящий момент машины уже предлагают к продаже в пяти городских автосалонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным специализированного Telegram-канала AutoRun SPb, в автосалонах Петербурга доступны обе комплектации бизнес-седана: Premier и Status. Рекомендуемая розничная цена на каждую из версий составляет более 2,5 млн рублей.

«Ъ-СПб» писал, что официальные продажи Lada Aura стартовали в конце ноября прошлого года. При этом в Петербург машины начали поступать в конце декабря — первой половине января 2025 года. Эксперты рынка предполагают, что объемы продаж Lada Aura в наступившем году будут небольшими.

Напомним, что в июне прошлого года модель Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024.

Андрей Цедрик