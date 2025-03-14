Институт Рособрнадзора обвинили в хищении более чем 100 млн руб.

Генпрокуратура обнаружила хищение свыше 100 млн руб. в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», подведомственном Рособрнадзору. Организацию обвиняют по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Уточняется, что похищенные деньги были взяты из более чем 140 млн руб., которые институту направила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Полученные средства институт должен был потратить на изучение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений. Вместо этого в исследовательском центре заключили фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями на выполнение заказанных работ. Это позволило мошенникам вывести большую часть денег из выделенного бюджета.

В конце декабря генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о масштабной проверке в различных госструктурах. В частности, за прошедший год прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования. Порядка 2 тыс. должностных лиц привлекли к ответственности за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс».