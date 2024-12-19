В Минпросвещения пообещали исправить выявленные Генпрокуратурой недочеты

В Минпросвещения РФ «Ъ» прокомментировали прозвучавшие ранее претензии генпрокурора Игоря Краснова. «Министерство просвещения благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания, — сообщили “Ъ” в пресс-службе образовательного ведомства. — Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Краснов, выступая в Совете федерации, рассказал о выявленных нарушениях в деятельности образовательного ведомства. По его словам, в 2024 году прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования, около 2 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что «не могут систематизировать учебный процесс». «Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку, — рассказал, в частности, господин Краснов. — Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют».

Генпрокурор привел в пример ситуацию со школьными учебниками: «Учебники — большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают… Я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны. Так нельзя менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок». Игорь Краснов также возмутился бюрократической нагрузкой на педагогов, у которых не остается времени, чтобы «давать знания детям». «Я разговаривал с учителями, они столько заполняют после уроков, там, этих всяких статистических данных — у нас МВД позавидует!» — заметил генпрокурор.

Иван Тяжлов