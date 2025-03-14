Чистая прибыль «Русала» за прошлый год выросла в 2,8 раза

Компания «Русал» увеличила размер чистой прибыли в 2,8 раза по итогам 2024 года, сумма составила $803 млн, следует из опубликованной финансовой отчетности за этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В годовом выражении скорректированная чистая прибыль выросла до $983 млн — в 2023 году она была $73 млн, рост за год составил 13,5 раз. Скорректированная прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) увеличилась в 1,9 раза — до $1,494 млрд. Размер выручки составил $12,08 млрд, снизившись на 1,1%.

Кроме того, руководство «Русала» считает несущественными последствия санкций, очередной пакет которых был одобрен Евросоюзом в феврале — он содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России.

Напомним, «Русал» планирует инвестировать около 500 млн руб. в создание производства оксида скандия, который является редкоземельным металлом, на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске (Свердловская область).

Ирина Пичурина