«Русал» инвестирует в производство редкоземельного металла на Среднем Урале

Компания «Русал» планирует инвестировать около 500 млн руб. в создание производства оксида скандия, который является редкоземельным металлом, на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске (Свердловская область), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проект стартует в конце 2025 года и будет использовать отходы глиноземного производства — красный шлам. Мощность опытного участка составит 1,5 тонны оксида скандия в год, но при переходе к промышленному производству объем может увеличиться до 19 тонн. Технологию выделения оксида скандия из шлама разработал инженерно-технологический центр «Русала», оборудование для проекта также является разработкой предприятия. Как подчеркнули в компании, этот проект позволит «Русалу» стать одним из ведущих производителей этого редкоземельного металла в мире.

Мировое производство оксида скандия составляет 20-25 тонн в год — именно в этом виде обычно выпускается скандий. Он используется для производства твердооксидных топливных элементов, которые применяются в электрохимических генераторах тока.

Напомним, к редким металлам относятся 14 видов, а также группа редкоземельных металлов. Ранее полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога призвал беречь редкие металлы Урала для нужд России — они разведаны в Свердловской и Челябинской областях.

Ирина Пичурина