В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действовали с 02:53 мск до 03:25 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В ночь на 14 марта также приостанавливалась работа аэропорта Саратова «Гагарин». Ограничения действовали в течение двух с половиной часов. За этот период на запасной аэродром ушел один самолет. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, над регионом были сбиты беспилотники. Режим угрозы атаки БПЛА был снят. О последствиях не сообщалось.

В предыдущий раз аэропорт Сочи приостанавливал работу 26 февраля. Запрет на полеты действовал более шести часов — с 1:47 до 8:00 мск. По информации Минобороны, тогда над российскими регионами было сбито 128 БПЛА.