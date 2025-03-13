Над Воронежской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника

Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Три дрона были сбиты над Воронежской областью и один — над Белгородской. Беспилотники были перехвачены в период с 21:30 до 22:30 мск.

По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Угроза атаки беспилотников, согласно его Telegram, была объявлена в 21:45 мск и сохраняется до сих пор. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков о последствиях атаки не сообщал.

По информации военного ведомства, минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Россией 77 украинских дронов. В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».