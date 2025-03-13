За ночь сбили 77 беспилотников над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 марта уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. 30 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Калужской, по шесть беспилотников уничтожили над Курской и Воронежской областями, а также по пять дронов уничтожили над Ростовской и Белгородской областями.

При падении дрона в Дзержинском районе Калужской области загорелось техническое здание промышленного предприятия, один сотрудник получил ранение легкой степени тяжести, передавал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в Хвастовичском районе из-за падения беспилотника повреждения получила вышка связи и линия электроснабжения.

В Ростовской области на месте падения беспилотника в хуторе Калининском произошло возгорание на территории промобъекта, сообщал глава региона Юрий Слюсарь Гусев. Ландшафтный пожар на месте падения беспилотника потушили спустя несколько часов. Расположенный вблизи промышленный объект из-за горения сухой травы не пострадал.

В Воронежской области беспилотник повредил один из объектов инфраструктуры, после чего произошел пожар. Он был оперативно потушен. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях не сообщал.

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